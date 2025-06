Hatalmas elismerésben részesült Farkas Bertalan

Az első magyar űrhajós szakmai pályafutásának elismeréseként Farkas Bertalan ingyenes lakhatási lehetőséget kap egy ingatlanban – számolt be az Index. Előzetes egyeztetés alapján más személy is beköltözhet vele, de további bérbeadás nem engedélyezett, és a rezsiköltségeket is neki kell állnia. Mindez a kormány weboldalára feltöltött rendelettervezetben olvasható, amelyben hangsúlyozzák azt is: a módosítás célja, hogy Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok számára biztosítva legyen a gondoskodás, mely

a világűr meghódításában a magyar nemzet számára példaértékű tevékenységének elismerésére szolgál.

Ismert, májusban Sulyok Tamás, a köztársasági elnök, kitüntetésben részesítette Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornokot, Magyarország első űrhajósát. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét a történelmi űrutazása 45. évfordulóján vehette át.