Felháborodott Molnár Áron: gyűlölködés miatt tiltotta videóit a TikTok

Molnár Áron a Facebook-oldalán megosztott videóban számolt be arról, hogy meggyűlik a baja a közösségi média cenzúrájával. „Tiltják a videóimat TikTokon.

Megrovást kapott az oldalam, gyűlölködő magatartásra hivatkozva”

– fogalmazott a színész, aki már arra számít, hogy hamarosan a magát a csatornáját is tiltani fogják, „mert a trollok rászálltak és jelentgetik. De az igazságot nem lehet letiltani... Kemény lesz eljutni a választásokig, viszont akkor is leváltjuk a rendszert, hogyha százszor is tiltanak minket” – ígérte meg követőinek Molnár Áron.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond kártérítési perrel fenyegette meg Molnár Áront, azt követően, hogy a színész kiparodizálta Vasvári egyik videóját, amiben Ukrajna EU-csatlakozása ellen szólalt fel.