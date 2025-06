„Ez katasztrófa!” – a Pride miatt óriási a dugó, kiakadtak az autósok (VIDEÓ)

Mint ismert, kora délután óta zajlik a Budapesti Büszkeség névre keresztelt rendezvény, melyet a szervezők annak ellenére valósítottak meg végül, hogy a rendőrség betiltotta a gyülekezést. A BKK már pénteken közölte, hogy a rendezvény miatt szombaton közlekedési változások lesznek a fővárosban a Városháza parktól a Kiskörút-Szabadság híd-Műegyetem rakpart útvonalon. De az előkészületek miatt már péntektől lezárták a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig.

A Tények szombat délután arról számolt be, hogy a Deák tér környékén megkérdezett autósok közül többen is kifakadtak nekik, hogy

a budapesti közlekedés alapvetően is katasztrofális, mert egyszerre több, rosszul összehangolt városi felújítás is zajlik.

Eddig is kilométeres dugók voltak egyebek közt a Nagykörúton a hidakon, néhány napja ráadásul lezárták a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd közötti szakaszát, pályafelújítás is zajlik a 4-6-os villamos vonalán, így a városban már a hétvégén is autóval szinte lehetetlen közlekedni – írta a portál.

A helyzetet pedig tovább nehezítette a Budapesti Büszkeség menete – derült ki a csatorna összeállításából.