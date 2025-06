Döbbenetes dologról számolt be az EP-képviselő: máig nem érti, hogy mi is történt Brüsszelben

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő szerint Brüsszelben a tolerancia jegyében ma már akár a gyerekeket is ki lehet tiltani a közösségi terekből – derül ki a politikus Facebook-posztjából, amelyben egy személyes történetet osztott meg.

A politikus családja először látogatott ki hozzá Brüsszelbe, hogy együtt töltsenek néhány napot az iskolai szünet idején. Egy közös városi séta után szerettek volna beülni vacsorázni, de az egyik – az Európai Parlament közelében található – étterem bejáratánál a pincér határozottan közölte velük: „No kids! Not possible!” – vagyis gyerekkel nem lehet bemenni.