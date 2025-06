Csúnyán felsült Magyar Péter: egy kampány hatására nem dobnak el mindent az erdélyi magyarok

Hasonló a helyzet a politikusok népszerűségével is. A megkérdezettek 89 százaléka látná a legszívesebben Orbán Viktort továbbra is Magyarország miniszterelnökének. Magyar Péter támogatottsága viszont mindössze 4,9 százalékos. Az intézet rákérdezett a politikusok ismertségére is. Orbán Viktorról alapvetően minden erdélyi magyar hallott, a népszerűségi indexe 90 százalékos. A magyar miniszterelnök népszerűsége évek óta kiemelkedő.

Nem ez az első eset, hogy a fent említett cég felmérte az erdélyi magyarság politikai szimpátiáit. Még 2022 elején a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek körében 90,8 százalékos volt a Fidesz-KDNP támogatottsága, az ellenzéki pártok közös listáját 1,9 százalék támogatta, míg 7,3 százalék még bizonytalan volt a pártválasztásában.

Jól látszik, hogy 2022 eleje óta nem történt jelentős elmozdulás a magyarországi pártok támogatottságában Erdélyben.

„Magyar Péterék hangulatkeltő kampánya megbukott”

Egyrészt meglepett, hogy egy ilyen kutatás napvilágot látott, másrészt nem lepett meg, hogy ennek a kutatásnak ez az eredménye – minderről már Mráz Ágoston Sámuel beszélt a Mandinernek.

Elemzőként ez volt mindig az embernek az érzése, hogy egy belpolitikai kampány hatására nem fogják megváltoztatni az erdélyi magyarok azt a mély meggyőződésüket, hogy az ő érdeküket Románia területén csak egy erős szuverenista magyar kormány tudja támogatni.

Itt nemcsak arról van szó, hogy kettős állampolgárságot adott a Fidesz-KDNP vezette kormány, itt nemcsak arról van szó, hogy komoly forrásokhoz jutnak a kulturális identitásuk védelmében, hanem arról van szó, hogy az anyaország valóban kiáll mellettük minden európai és nemzetközi kétoldalú konfliktusban – fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.

Fontos erőforrása az erdélyi magyarság romániai képviseletének egy ilyen kormánypárt és miniszterelnök az anyaországban.

Mráz Ágoston szerint „buták lennének” elengedni egy ilyen komoly támogatás. Jól látszik, hogy Magyar Péter és a körülötte lévő hangulatkeltő szervezetek kampánya megbukott – fogalmazott az elemző.

Kiemelte, hogy mindig az aktivitás a legnehezebben mérhető eleme a választói viselkedésnek.

Mi sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mindenkit annyira érdekel a politika, mint minket, de ez nem így van. Nem látok semmi olyan jelet, hogy 2022-höz képest kevesebben mennének el az erdélyi magyarok voksolni 2026-ban.

Akkor járunk el módszertanilag helyesen, ha nagyjából a 2022-es részvételi hajlandósággal számolunk – tette hozzá.



Nehéz feladat magyar intézetként a határon túli magyarok körében egy hasonló kutatást végezni, ezért is nagy előny a helyi tudás. Egy kolozsvári cég csinálta a fent említett kutatást, ezért nagy hitelességgel rendelkezik ez az adatfelvétel, mert nem messziről jött emberként próbálta egy almintával kiszűrni az erdélyi magyarok véleményét, hanem egy helyi tudással rendelkező vállalkozás dolgozott – zárta szavait Mráz Ágoston.

