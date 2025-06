Budapestre jött Anglia egyik legviccesebb embere és rácsodálkozott, hogy milyen is az Unicum

Magyarországon járt az itthon is nagy sikerrel vetített Kockafejek című brit kultsorozat egyik főszereplője, Richard Ayoade. Anglia jelenleg egyik legviccesebb humoristája az Utazó Ember című széria keretében látogatott el Budapestre társával, Aisling Bea-val.

A színészek a két nap alatt igen sokat kihoztak az utazásból, a szokásos körök, mint például a Kossuth tér és a Budai Vár mellett voltak a Széchenyi gyógyfürdőben, ettek gulyáslevest, halászlevet és velőt is, illetve jó néhány magyar szót is megtanultak. De kapott puszit József Attila (szobra) is, megkóstolták az Unicumot, illetve megsimogatták Hadik András híres lovasszobrának azt a bizonyos részét is. A gyermekvasúton viszont kicsit fennakadtak.

