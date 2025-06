„Idén sem hiányoztak a parázs viták a GLOBSEC biztonságpolitikai konferencián. Ezúttal a transzatlanti kapcsolatokat vitattuk meg egy igazán liberális, háborúpárti közegben.

Tavaly – a liberális közönség legnagyobb döbbenetére – elhangzott, hogy Donald Trumpot nagy eséllyel újra fogják választani, ami jelentős változást idéz majd elő a nemzetközi politikában. Ebből fakadóan Európának stratégiai irányváltásra lesz szüksége, különben a teljes elszigetelődés veszélyével néz szembe a globális színtéren.

Sajnos ez be is következett. Úgy tűnik, a realizmus továbbra is jó fokmérő a világpolitika megértéséhez.

Az elmúlt években Brüsszel valóban a világ egyik legelszigeteltebb hatalmi központjává tette az Európai Uniót: felszámolták az energetikai és gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, kereskedelmi háborút indítottak Kínával, és Európát ideológiai konfliktusba lavírozták az Egyesült Államokkal, melynek eredményeképpen még Kína is hamarabb tudott megegyezni a vámügyekben az USA-val, mint Brüsszel.

Az ukrajnai háború kapcsán a háborúpárti vezetők hibásan vonják le azt a következtetést, hogy Európa védelmét Ukrajna felfegyverzésén keresztül lehet biztosítani. A kellemetlen igazság az, hogy az európai országok nehéz választás előtt állnak: vagy Ukrajna védelmét finanszírozzuk, vagy a sajátunkat. A kettő nem megy egyszerre. Mi azt javasoljuk, hogy az európai országok elsőként a saját védelmi képességeit fejlesszék.

Mára teljesen világossá vált, hogy az Európában tapasztalt válság egyetlen megoldása a brüsszeli rezsimváltás. Olyan vezetésre van szükségünk, amely az európai polgárok érdekeit előtérbe helyezve helyreállítja Európa helyét a globális színtéren.