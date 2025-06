Baloldali elemző: Az orosz hekker-vád csupán Magyar Péter kampányfogása

Krekó a beszélgetés során arra is rávilágított: nem zárható ki, hogy a szivárogtatás mögött nem a Fidesz vagy Oroszország, hanem más politikai szereplők, sőt akár belső riválisok is állhatnak. Példaként említette, hogy „a Harcosok Klubjába is beépülhettek olyanok, akik nem Fidesz-szimpatizánsok, és ők juttathattak ki adatokat”.

Bár Krekó nem zárta ki teljesen az idegen beavatkozás lehetőségét, hangsúlyozta:

jelenleg semmilyen konkrét bizonyíték nem támasztja alá Magyar Péter narratíváját az orosz hekkertámadásról.

„Ebből még nem következik, hogy itt ebben az esetben is feltétlenül erről van szó” – szögezte le. A Magyar Nemzet aláhúzta: a nyilatkozat váratlanul érte a közvéleményt, mivel a cáfolat épp a baloldal egyik ismert elemzőjétől érkezett, ami tovább fokozhatja a feszültséget a Tisza Párt körül.

A műsorvezető Orbán Viktor szavait is felidézte, aki a Tisza Visszhang nevű csatornáját a „komcsi idők suttogó propagandájához” hasonlította. Krekó erre azt mondta: nem tartja ördögtől valónak az aktivistahálózatot, a politikai kampány természetes része lehet még akkor is, ha szervezett és fizetett.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy mindeközben a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk nyilvánosan elismerte, hogy párton belül állították össze azt az adatbázist,

amelyben a szavazókat sokszor megalázó, személyeskedő megjegyzésekkel pontozták és minősítették.

Például ilyen jellemzések szerepeltek: „alkesz, össze-vissza beszél”, „moderálja a szigetes zárt csoportot”, „pszichés gondjai vannak” vagy „a helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”.

Tehát miközben Magyar Péter korábban tagadta, hogy ők készítették volna az adatbázist, és orosz hekkertámadásról beszélt, előbb alelnöke cáfolta szavait, majd Krekó Péter is megkérdőjelezte az orosz szál létezését.

Nyitókép: képernyőfotó / Ötpontban / YouTube