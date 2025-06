Most és a következő napokban mindent is le fognak írni az űrhajózásról, talán Magyarországon is feltámad egy nagyobb érdeklődés az űrhajózás és az azzal kapcsolatos kutatások iránt. A hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek lelkesedése már a múlté, a technológiai fejlődés alapvetően a Földre koncentrál, az űrkutatósból, rakétaépítésből és persze a fegyvergyártásból kiágazó technológiák megváltoztatták az életünket. Nem is érzékeljük mennyire. A nyolcvanas évek lején a magyar gyerekek űrhajósok akartak lenni, nem tudom ma hány gyereket szólít majd meg ez a hatalmas kihívás, és főleg hányan fordulnak a természettudományok, a mérnöki szakmák felé, amelyek nélkül nem hogy technikai fejlődés nincs, hanem már a meglévő technológiák sem működtethetőek hosszútávon.”

Nyitókép: Kapu Tibor Facebook-oldala

