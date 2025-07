Világhírű magyar találmánnyal játszott az űrben Kapu Tibor (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, miután visszatért a Földre a Hunor program űrhajósa, Kapu Tibor, szigorú felügyelet mellett kezdetét vette a rehabilitációja.

Dr. Sydó Nóra egyetemi adjunktus, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus-sportorvosa, a Magyar Olimpiai Bizottság orvosbizottságának tagja, az úszóválogatott csapatorvosa, aki az űrhajósok teljes fizikális felkészítéséért és az űrutazás utáni rehabilitációs folyamat megtervezéséért is felel, lapunknak korábban elárulta, hogy

Kaput részletesen kidolgozott protokoll várta a Földön.

Elhangzott, hogy az első két hétben fokozatos terhelésnöveléssel indul újra az edzés. A regeneráció vízi tornával és masszázskezeléssel kezdődik, majd az egyensúlyi és idegrendszeri funkciók helyreállításáért fokozatosan térnek vissza a saját testsúlyos és erőnléti gyakorlatokhoz.

Így zajlik Kapu Tibor rehabilitációja

Az adjunktus kedden, a Hunor program Facebook-oldalán közzétett videóban friss információkat közölt kutatóűrhajósunk állapotáról. Sydó ismertette, hogy az űrmisszió során alkalmazkodni kell az emberi szervezetnek minden szervrendszerével a gravitáció hiányához. Aztán, amikor visszatér a Földre, akkor újból hozzá kell szokni a gravitációs környezethez. „Ezt a szakaszt úgy hívják, hogy űrmissziót követő posztkondicionálás” – magyarázta.

Ezután a doktornő leszögezte, hogy

Tibor remek állapotban van.

Ő maga el is mondta, hogy a fizikális felkészítés rendkívül sokat segített neki abban, hogy az űrből visszatérve gyorsabban tudjon adaptálódni a földi környezethez”.

Ezt követően Sydó Nóra arra is kitért, hogy a rehabilitációs edzések kezdeti fázisát egy speciális futópadon végezték, melynek az a szerepe, hogy az alsó testfélre nem nehezedik akkora teher, könnyítve vannak a mozgások, így egyrészt kímélik az ízületeket, másrészt segítik a járás-futás alkalmazkodását a földi környezethez.

„Ezen a futópadon be lehet pontosan állítani, hogy hány százalék könnyítést adunk a mozgás közben. Az elmúlt pár napban is fokozatosan tudtunk emelni nemcsak az intenzitáson, hanem a könnyítést is lehetett csökkenteni” – hangzott el.

Sydó Nóra szerint Kapu Tibor rendkívül jól halad, és rövidesen visszatérhet a korábbi mozgásformákhoz, amiket ő nagyon szeret csinálni.

Kapu Tibor az egyik legismertebb magyar találmányt is magával vitte a világűrbe

Ugyancsak a Hunor közösségi oldalán jelent meg egy videó arról, hogy Kapu Tibor még a küldetése során a Nemzetközi Űrállomás kupolatermében rakta ki a legismertebb magyar találmányt, a Rubik-kockát.

A felvételen azt is láthatjuk, hogy Rubik Ernő világhírű találmánya milyen szép látványt nyújt a mikrogravitációs térben lebegve.

