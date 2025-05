Van, aki tényleg panaszkodik az árréscsökkentés meghosszabbítása miatt

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) az MTI-nek elküldött közleményében a bejelentésre reagálva azt írta, hogy a szervezet „sajnálattal veszi tudomásul, hogy a kormány szakmai egyeztetés nélkül meghosszabbította a hatósági árak rendszerét, amivel szőnyeg alá söpri a magyar gazdaságban meglevő feszültségeket, és figyelmen kívül hagyja a magyar gazdaság és a vásárlók hosszú távú érdekeit”.

A szövetség szerint az árréscsökkentés elérte azt a célt, amit a kormány neki tulajdonított. Drasztikus módon, de hozzájárult ahhoz, hogy a vásárlók ne érezzék át teljeskörűen az új beszállítói szerződésekben megjelenő magas áremelési igényeket – fogalmaztak.

Az OKSZ szerint a hatósági árszabályozás bármiféle eredménye csak átmeneti lehet, a feszültségek a felszín alatt gyűlnek, felerősítik egymást, és idővel mindenképpen felszínre kerülnek.

„Itt volt a pillanat, amikor ennek az egésznek fájdalommentesen véget lehetett volna vetni. Ennek érdekében az OKSZ a múlt héten olyan javaslatokat is letett a kormány asztalára, amelyek biztosították volna az árrésstop fokozatos kivezetését. Sajnáljuk, hogy a kabinet nem élt ezekkel a lehetőségekkel, mert az árrésstop nem szolgálja sem a magyar gazdaság, sem a vásárlók érdekeit” – írta a szövetség.

A közlemény szerint Magyarországon már most veszélybe került az ellátásbiztonság azon a 400 településen, ahol semmiféle élelmiszerbolt nem működik. A szövetség arra számít, hogy ezeknek a településeknek a száma nőni fog, mivel az élelmiszer-kiskereskedelem 48 százalékát adó kisebb láncok és önálló boltok üzemeltetőinek 18 százaléka tervezi az árréscsökkentés miatt egy vagy több bolt bezárását.

A nagy magyar élelmiszer-kiskereskedelmi láncok a forgalmuk meghatározó részét adó élelmiszer-termékcsoportok sok esetben több mint 90 százalékát hazai beszerzési forrásokból biztosítják. Az árréscsökkentés megnyitja a kapukat a külföldi beszállítók előtt, hosszú időre jelentős károkat okozva ezzel a magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak. A beszállítói láncok természetüknél fogva rendkívül lassan regenerálódnak – emelte ki az OKSZ.

A kereskedelmi szövetség arra kéri a kormányt, hogy a várható gazdasági következményekre tekintettel a legrövidebb időn belül rendelkezzen az árréscsökkentés kivezetéséről, akár azon az áron is, hogy ezt fokozatosan hajtja végre.

NGM: Az OKSZ hagyjon fel a hamis állítások terjesztésével

Az OKSZ már korábban is támadta az árréscsökkentést. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-nek május 20-án elküldött közleményében arra kérte az OKSZ-t,

hogy hagyjon fel a hamis állítások terjesztésével, a multik profitérdeke helyett álljon a családok és a nyugdíjasok oldalára.

Az OKSZ félrevezető állításai ellenére a kormány továbbra is a magyar lakosság, kiemelten a családok és a nyugdíjasok érdekeit fogja szem előtt tartani a kereskedelmi láncok nyerészkedési szándékával szemben, így a jövőben is minden esetben fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben.”

A tárca szerint ugyanis az OKSZ korábban azt a hamis állítást tette, miszerint az árréscsökkentés elbizonytalanítja a vevőket, fékezi a fogyasztást és a GDP növekedését. Ennek azonban pont az ellenkezője igaz. A kormány által bevezetett árréscsökkentés csökkenti az árakat, így növeli a forgalmat és végső soron a gazdasági növekedés fokozásához is hozzájárul – fejtették ki a közleményben.

Az NGM azonban közölte: az online pénztárgépek adatai alapján az árréscsökkentés áprilisban még erőteljesebben éreztette fogyasztásélénkítő hatását a boltokban, a Nemzetgazdasági Minisztérium az idei év eddigi legdinamikusabb bővülésére számít.

A tárca ugyanebben a közleményben azt is aláhúzta, a kormány a családok érdekében minden esetben fellép az áremelésekkel szemben, ezért az alapvető élelmiszerek esetében árréscsökkentést vezetett be. Az intézkedés hatására az érintett termékek ára átlagosan 19,9 százalékkal csökkent, amely jelentős segítség a családok és a nyugdíjasok számára is.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán