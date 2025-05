Tovább folytatná a közös akciókat Magyar Péter ukrán kémként azonosított barátja

Amikor Magyar Péter Ukrajnában volt, akkor sokat beszéltünk, és megtaláltuk a közös hangot a további akciókhoz – mondta az ukrán-magyar kémügy kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics egy márciusi interjúban a Hír TV felvétele szerint.

A férfi nem részletezte, hogy mire gondolt.

Ahogy lapunk is többször beszámolt róla, Tseber Roland Ivanovics – aki a Kárpátaljai Megyei Tanács Zelenszkij-párti képviselője is – az elmúlt évben látványosan közeledett Magyar Péterhez. Aktívan részt vett a politikus 2024. júliusi kijevi látogatásának megszervezésében is. Ezt maga Magyar is megerősítette egy Tisza Párt által közzétett videóban, amelyben arról beszélt, hogy Tseber kapcsolatai segítették őket az ukrán fővárosba történő gyors eljutásban. Tseber végig Magyar mellett volt az út során, segítve a delegáció mozgását és intézményi bejutását.