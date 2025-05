Szakértő a Mandinernek: Ha ez igaz, akkor amit Ruszin-Szendi Romulusz tett, azt szankcionálni kell

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Ruszin-Szendi Romolusznak többek között azért kellett távoznia vezérkarfőnöki posztjáról, mert a NATO vezérkari főnöki ülésein több alkalommal is a magyar kormányétól eltérő, ukránbarát álláspontot képviselt, és később a Honvédelmi Minisztérium vizsgálatából az is kiderült, hogy hamis jelentéseket készített az ott elhangzottakról, olyan elemeket is feljegyezve, amik igazából el sem hagyták a száját.