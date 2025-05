Óriási pofonba fog beleszaladni Magyar Péter Nagyváradon: nyíltan kimondták, hogy árulóként tekintenek rá

Felmerül a kérdés, hogyan fogadják a hamarosan megérkező Magyar Pétert Nagyváradon, aki Erdélyt és a Partiumot nemes egyszerűséggel „román földként” emlegette egy friss nyilatkozatában.

Ezzel kapcsolatban érdeklődött a Pesti Srácok és megkérdezték Czégényi Raymondot, a nagyváradi Szent László Kulturális Műhely elnökét, aki úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter kellemetlen jelenségét ignorálni fogják a nagyváradi magyarok, ami abból is leszűrhető, hogy mindössze tizenegyen csatlakoztak a váradi Tisza-szigethez.

„Magyar Péter a Tusványoson az első sorban tapsolt, aztán átfordult,

azóta az áruló archetípusaként tekintenek rá a magyarok.

Ilyen szempontból még Gyurcsányt is többre tartja az erdélyi magyarság, ő legalább mindig is az volt, ami” – tette hozzá, majd így folytatta: „Kollár Kinga is úgy beszélt a csonkahonról, mint egy kívülálló idegen, többes szám harmadik személyben.

Magyar Péterék Erdélyben valóban kívülállók, az itteni magyarságnak nagyon mély az identitása

és semmi szükségünk nincs erre a két lábon járó feszültséggócra, neki semmi keresnivalója nincs közöttünk. Mi itt a határon túlról köszönettel tartozunk az anyaországiaknak. Érezzük és fogadjuk a baráti jobbot, amit Magyarország 2010 óta felénk nyújt. Az új nemzetpolitika kezdete a legfontosabb dolog, ami az utóbbi időben történt velünk. Ha 2026-ban is megtartjuk ezt az irányt, a nemzetegyesítés sikerre van ítélve” – zárta gondolatait az elnök, aki nemrég a Sajtóklubot látta vendégül Nagyváradon.