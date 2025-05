Négy útlevél, folyamatos ingázás Brüsszel és Kijev között: bemutatkozik az ukrán tiszt, aki Magyar Péter útját egyengetheti

Magyar Péter alig egy éve, tavaly nyáron végighaknizta az internetet az ukrán túrájával, folyamatosan lőtte a képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: ott volt mellette és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Ceber Roland is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magasrangú tisztje, ezen felül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a „Nép Szolgája” párt tagja, amelyet még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.

Egyértelmű, hogy Magyar Péter utazását az ukrán titkosszolgálat szervezte meg”

– írja leleplező cikkében a Ripost, amely szerint Ceber, hivatalosan nevén Tseber Roland Ivanovics már Magyar Péter felbukkanása után néhány héttel vette fel a politikussal a kapcsolatot, szorosan követte, rendszeresen részt vett az országjáró autós turnékon.

Minderről Ceber Instagram-profilja tanúskodik, ahol csak úgy özönlenek egymás után a Magyar Péterrel történt szelfik, a posztokban Peter Madyarnak nevezte új barátját és nem győzte hangsúlyozni, hogy

Magyar mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

A Ripost szerint Tsber Ivanovics az ukrán titkosszolgálatok érdekeit kiszolgálva, a hálózatok szokásos profi módszereivel kommunikál a Facebookon, ukrán nyelven is sorozatos propagandát fejt ki a Zelenszkij-féle politika érdekében. Folyamatos, „üzemszerű” posztolással támogatja a Tisza Párt vezérét is, miközben posztjait, hatalmas összegekkel „megtolva” a lehető legszélesebb körben terjeszti Ukrajnában.

Ezekben rendszeresen közeli barátjának nevezi Magyar Pétert, aki együttműködik vele az ukrán érdekek érvényesítésében.

Akkor ki az ellenség? És ki a testvér? Számunkra ez világos. Mi tudjuk, ki lő, és ki bújik meg a béke szó mögé”

– írta egy nemrég közzétett bejegyzésében, miközben az elmúlt hetekben is hevesen népszerűsítette Magyar Pétert, mint aki együttműködik vele az ukrán érdekek érvényesítésében. Az elmúlt napokban kirobbant kémügy kapcsán Magyar Péter ukrán ismerőse azt írta, hogy ezek az események nyílt támadást jelentenek Ukrajna ellen, majd Magyar Péternek a Fidesz öszödi beszédeként beharangozott hangfelvételére is hivatkozott, hogy még inkább támogassa az ukrán szolgálatok propagandáját.

Nem vagyunk naívak. Látjuk, ki nyújt segítő kezet, és ki döf kést a hátunkba”

– fogalmazott Ceber Roland Ivanovics, akinek bejegyzései szó szerint követik Magyar Péter Ukrajnát propagáló kijelentéseit. Az ukrán férfi nagy lelkesedéssel osztotta meg Magyar Péterék Ukrajna uniós csatlakozására vonatkozó aláírásgyűjtésének eredményét, azt állítva, hogy a magyarok többsége támogatja az ukránok uniós tagságát.

Ha ez nem lenne elég: Tceber egy posztjában azzal is dicsekedett, hogy a környező országokban szabadon jár-kel, hiszen négy útlevele is van, ukrán, román, cseh és magyar iratokkal is rendelkezik a Tisza Párt vezetőjének ukrán ismerőse. A lap úgy tudja, hogy

Tceber Roland Ivanovicsot már tavaly ősszel kiutasították hazánkból, és ma már vélhetően beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll. Ugyanezt a szankciót alkalmazták a magyar hatóságok annak a kémtevékenységet folytató ukrán férfinak az esetében is, akit május 9-én látványos akció keretében fogtak el a Terrorelhárítási Központ emberei Budapest belvárosában. Mindez alapján joggal feltételezhető, hogy Ceber Roland is hasonló nemzetbiztonsági okból, az ukrán titkosszolgálat ügynökeként került kiutasításra.

Tovább erősíti a feltételezést, hogy Magyar Péter ukrán partnere az ukrán titkosszolgálat tagja, hogy közös képe van Kirilo Budanovval, az ukrán titkosszolgálat vezetőjével, aki az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a Felderítő Főcsoportfőnökség (HUR) vezetője. Ezt is maga Tceber Roland Ivanovics posztolta: egyenruhában látható rajta.

Tceber korábban már látható volt a honi ellenzék körében: vacsorázott már együtt Márki-Zay Péterrel, továbbá fotózkodott Mesterházy Attilával, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltjével, akiről azt írta: Ukrajna igazi barátja. Mint a Ripost írja, Tceber Roland Bedő Dáviddal, a Momentum frakcióvezetőjével is egyeztetett, Karácsony Gergellyel pedig többször is találkozott. A Facebookon megosztott képeik alapján kifejezetten jó viszonyban vannak a főpolgármesterrel, akit egy 2024 június 10-én közzétett posztjában szintén Ukrajna nagy barátjának nevezett.

A lap kérdéseket küldött az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak, és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, hogy megtudjuk, pontosan mi volt az oka Magyar Péter ukrán barátja, a nyilvánvalóan ukrán titkosszolgálati ügynök kiutasításának.