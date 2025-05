„Már megint itt tartunk, miközben nézzük, mit művel az állítólag legnagyobb párt vezetője az újságírókkal, a banki ügyintézővel, a gyermekotthon vezetőjével, a barátnőjével, a feleségével, látjuk, halljuk, hogyan veszik át az erőszak legsunyibb stílusát velünk szemben a követői, és nem értjük, ki is akkor a náci.

A nácizónál már csak az volt hülyébb, aki a Megafon munkásőrtagozatának nevezte és szellemi kútmérgezéssel vádolta meg előre a zászlót bontó csoportot. A gyűlölködő propagandistának nyilván halvány lila gőze sincs, mi is volt a munkásőrség, de idegen zsoldját nagyon meg akarta szolgálni. A Harcosok Klubjának egyidejű lenácizása és lekommunistázása pedig mutatja, hogy nagyon kellett és nagyon jó irányba indult a csapat. Egyébként az említett pártelnök felszólította Orbán Viktort, hogy fejezze be a gyűlöletkeltést, és inkább a nemzeti megbékélésen szorgoskodjon. Ezen viszont már tényleg csak röhögni lehet, úgyhogy hagyjuk is a fenébe a reakciókat.

A lényeg, hogy a Harcosok Klubja méltó válasz a globalisták gyűlöletkampányára a közösségi médiában. Vegyék úgy a harcosok, hogy én önként csatlakoztam.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

