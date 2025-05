„Más, felelős állásba került – valahogy így vezették fel a Kádár-rendszerben, ha az illetőt eltávolították egy »fontos« állami vagy pártpozícióból vagyis ha bukott, mint Fegyőr nagypapa a Heves megyei tanácselnöki székből.

Persze a rendszer akkor is körön belül tartotta a leghűségesebb híveit, ahogy ma is teszi. Akkor pártállam, most a hálózat intézi a további sorsukat. Biztos vagyok benne, hogy Annácska és a többi momentumos dezertőr nem véletlenül nyit utat a birodalmi hálózat új kiszemeltje, a Tisza Párt előtt.