Betelt a pohár Kocsisnál: égető kérdést szegezett Magyar Péternek és brüsszeli főnökének

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azt kérte követőitől, hogy írjanak érveket Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása mellett.

Lehetőleg olyanokat, amelyek a Magyarországra vonatkozó előnyökről szólnak”

– hangsúlyozta.

Majd azzal folytatta, ha ezt megteszik, ugyanitt megvitatják ezeket, és mérlegre teszik az ellenérvekkel együtt.

A fideszes politikus bejegyzését azzal zárta, hogy „ha a sokszor itt üresen fröcsögő Ukrajna-támogatók nem írnak semmit, kénytelen leszek azt gondolni, hogy csak vakon és agymentesen teljesítik Herr Weber és Magyar Péter online utasításait”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Az EPP leszögezte: Ukrajna támogatása feltételek nélküli

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Manfred Weber az Európai Néppárt – amelynek tagja a Magyar Péter vezette Tisza Párt is – elnöke sajtótájékoztatót tartott kedden reggel, amelynek az elején azonnal megerősítette a pártcsalád támogatását Ukrajna iránt. „Ukrajna támogatása feltételek nélküli és annak is kell maradnia. Tehát bármit is döntsenek mások a következő hetekben és hónapokban, (...) az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy beavatkozzon és akár az amerikai oldalról felmerülő problémákat is kompenzálja” – jelentette ki a magyarellenes megnyilvánulásiról is ismert német politikus.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Celestino Arce / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***