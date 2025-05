„Az ukrán helyzet bonyolult, mert Magyarországgal szemben titkosszolgálati akciókat hajtanak végre” – Orbán Viktor a kémbotrányról (VIDEÓ)

Tiranába utazva, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója előtt adott exkluzív interjút Orbán Viktor a TV2-nek. A miniszterelnök beszélt az orosz−ukrán háború lezárásának lehetőségeiről, a Trump−Putyin találkozó fontosságáról, és reagált az ukrán kémbotrányra is. A békéről szólva úgy fogalmazott:

„Már négy hónapja csalódott vagyok, de lehet, hogy már három éve, mert ez egy olyan háború, aminek nem szabadott volna elkezdődnie. Tehát az lett volna jó, ha ki sem tör ez a háború, de a nemzetközi helyzet leginkább az, hogy Trump elnök ellenzékben volt akkor. Ez nem tette lehetővé, nem tudtuk megakadályozni. Ha Trump lett volna az elnök Amerikában, ez a háború, akármit is akarnak az európaiak, sohasem tört volna ki. Tehát a csalódottság velünk van, a frusztráció az velünk van most már lassan három éve és minden nap azzal a reménnyel ébredünk, hogy hátha ma, de tegnap se lett hátha.”

A miniszterelnök szerint a békéhez vezető egyetlen út az, ha Donald Trump újra tárgyalóasztalhoz ül, ezúttal az orosz elnökkel.

Nem fog menni, csak egy megoldás van: Trump

„Nem fog ez így menni. Tehát a dolog az úgy fest, hogy ha azt reméli valaki, hogy az oroszok meg az ukránok meg fognak egyezni, akkor téved. Ez nem történik meg. Ez megtörténhetett volna az elmúlt három év bármelyik napján. Egyszer sem történt meg. Én magam is tárgyaltam velük külön-külön. Láttam az elutasítást. Egyetlen módon lesz itt béke, hogyha Trump elnök folytatja a béke kezdeményezését. A Zelenszkijjel már tárgyalt, eljött az ideje, hogy leüljön az oroszok elnökével is. Ha az orosz elnökkel is tárgyal, akkor teszünk egy nagy lépést, vagy talán meg is érkezünk a békéhez, anélkül nem fog menni.”

Orbán szerint Európának is el kell ismernie, hogy tárgyalnia kell Putyinnal.

„Mindenki látja, hogy egy fontos ügy van igazából a napirenden. Ez a háború kérdése, és Európa egy nagyon nehéz kérdéssel szembesül most, komoly politikai kérdéssel, mert elkerülhetetlen, hogy előbb vagy utóbb, de nekünk európaiaknak is tárgyalni kell az oroszok elnökével, Putyin elnökkel. A kérdés, amelyet meg kell válaszolni az európaiaknak, hogy azelőtt akarunk tárgyalni, hogy létrejöjjön a Trump−Putyin találkozó, vagy csak ezután akarunk tárgyalni. De ez elkerülhetetlen. Ma az európai vezetők egy része ezt nem látja be. Azt gondolják, hogy ez elkerülhető lesz, hogy Európa nem tárgyal Oroszországgal, és egy orosz-ukrán megállapodás hozza el a békét, de ez illúzió. Az orosz elnökkel tárgyalni kell, az amerikaiaknak is meg nekünk is. Most azt kell megvitatnunk, hogy belátjuk-e ezt, és ha igen, akkor az amerikaiak előtt vagy utána akarunk tárgyalni.”

Meg akarják akadályozni, hogy a magyarok véleményt mondjanak

A béke ügyét Orbán szerint csak kevesen képviselik nyíltan: „Hát nem sokan vagyunk, akik vállalják az álláspontjukat, olyanok inkább kevesen. A szlovákok szoktak ezen a hangon beszélni. A közép-európaiak általában ésszerűbbek, de óvatosabbak is egyúttal. Itt a nagy kutyákon, a nagy államok vezetőin van a világ szeme, a németeknek és a franciáknak kellene magukat elszánni.”

Orbán Viktor reagált az ukrán kémbotrányra is, amelyet rendkívül súlyosnak nevezett:

Az ukrán helyzet bonyolult, mert Magyarországgal szemben is, amely egy NATO-tagállam, titkosszolgálati akciókat hajtanak végre,

meg akarják akadályozni, hogy a magyarok véleményt mondjanak Ukrajna uniós tagságáról, ők mindenképp be akarják magukat erőszakolni az Unióba, mert ettől remélik a túlélésüket. Tehát egy bonyolult helyzet van, mind az oroszok, mind az ukránok szempontjait itt össze kell valahogy hangolnunk. Mégiscsak példátlan eset, hogy Magyarországgal, egy NATO-tagállammal szemben egy nem NATO-tagállam − amely közben állítólag jó viszonyra törekszik a NATO-val − titkosszolgálati akciókat hajt végre, és egy jól koordinált, megszervezett, pénzelt, dezinformációs lejárató kampányt folytat. Ez elfogadhatatlan, ezt a NATO sem tűrheti el” – magyarázta.

A csúcstalálkozón Orbán Viktor Mark Rutte NATO-főtitkárral, Emmanuel Macron francia elnökkel, Recep Tayyip Erdogan török államfővel, valamint Friedrich Merz német ellenzéki vezetővel is találkozott. A legközelebbi Európai Politikai Közösség-csúcsot Dániában rendezik.