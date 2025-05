Alapjogokért Központ: A patrióták új korszaka kezdődik!

Idén ismét Budapestre érkeznek a konzervatív világ meghatározó szereplői a CPAC Hungaryra, hogy együtt álljanak ki nemzeti szuverenitásunkért, a békéért és a közös értékeinkért. Négy markáns hang– egy közös üzenet: no migration, no gender, no war – adja hírül az Alapjogokért Központ a Facebook-oldalán. Ezt követően sorra veszi, kik érkeznek.