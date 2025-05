A profitorientáltság nem minden, alapvető értékek nélkül egy cég sem működhet

„Az emberi dolgokra odafigyelni, az hosszútávon kifizetődő. Például minden nőt támogatunk, hogy ha szeretne édesanya lenni, akkor elmehessen szülni. A legjobb munkavállalóink a szülés után visszatérő édesanyák” – emelte ki Vertán György.

A misszió fontossága

A vállalati kultúra kapcsán hangzott el, hogy rendkívül fontos a misszió. Pannonhalmán például a legfontosabb szempont, hogy bármilyen probléma is merül fel, a végső küldetés nem változik, ha vannak is törések, menni kell tovább.

Hortobágyi T. Cirill szerint ez a vállalatoknál is tetten érhető, vagy legalábbis fontos lenne, hogy aki munkát vállal egy cégnél, átérezze annak misszióját is, ne csak egy pénzkereseti lehetőségként tekintsen rá.

A Morgan Stanley-nél is előtérben van az együttműködés, hogy ne csak az egyéni nézőközpontúság legyen jelen. „A legnehezebb döntések nem az üzletiek, hanem amelyek az emberekről szólnak” – mondta Fogarasi Norbert, aki szerint a munkahelyeken nem hozzák be előszeretettel a hitet, de a munkavállalók mégis vágynak egy olyan közegre, ahova „bevihetik” magukat. Ebbe pedig a hit is beletartozik. Cégüknél például van imahely, amelyet a vállalkozásnál dolgozó számos vallás követője felváltva használhat. Kiemelte: fontos, hogy legyenenek alulról jövő kezdeményezések is.

Elfogadás, mint alapérték

Vertán György is kiemelten fontosnak tartja, hogy aki náluk dolgozik, jól érezze magát, ha ehhez a hit gyakorlása hozzátartozik, akkor annak is teret kell engedni, sőt, bátorítani. Cégüknél például minden héten van közös imádkozás, katolikusok és protestánsok együtt. „Egyetlen feltétel, hogy senki sem térítheti meg a másikat” – tette hozzá nevetve. De a Tigránál vannak más vallási felekezetűek is, néhány éve például holokauszt-megemlékezést is szerveztek.

Elfogadjuk egymást, ez egy nagyon fontos alapérték

– szögezte le.

Ez egyébként nem csak a vallással kapcsolatos, hanem például szexuális hovatartozásra is. Vertán György felidézett egy történetet, amikor egy kiválóan teljesítő kolléga szexualitását a háta mögött beszéltek ki. A cég kiállt mellette, azóta fel is vállalta és megbecsült tagja maradt a cégnek. A közösségek, a biztonság és a stabilitás kiemelt szempont a cég fennmaradásában.

Fogarasi Norbert is kitért arra, hogy a világban egyre több konfliktus van. De ha a cég ki tud alakítani egy csendes részt a háborgó tengerben, az rendkívül fontos feladat. Persze mindig lehet ezen még javítani. „A munkahelyek szerepe változik és az ezzel kapcsolatos elvárások is” – tette hozzá.

Az EgyüttHATÓ Fesztivál A Hungarian Business Leader Forum – amelyet III. Károly király alapított (még walesi hercegként) – szervezte EgyüttHATÓ Fesztivál egy társadalmi felelősségvállalási és esélyegyenlőségi szakmai és közösségi esemény, amelynek központi gondolata: "Milyen lenne egy munkaerőpiac, ahol mindenki megtalálja a helyét?" A szervezők abból indulnak ki, hogy a munka világa átalakul, és közös felelősség, hogy a munkaerőhiány, a generációs különbségek és a társadalom sokszínűsége ne akadály, hanem lehetőség legyen. Az egész napos rendezvényen több mint 30 nagyvállalat vezetői, képviselői, munkavállalói vettek részt.

Nyitókép: Mandiner