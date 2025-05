A 2022-es magyar választások után most a lengyel elnökválasztásba avatkozhatott be Szigetvári Viktor cége

Ahogy arról beszámoltunk, elnökválasztást tartanak vasárnap Lengyelországban, a tizenhárom induló közül a kormánykoalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester és a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) támogatásával pályázó Karol Nawrocki a legesélyesebb a felmérések szerint.

A lengyel sajtó összefüggésbe hozta Szigetvári Viktor bécsi székhelyű cégét, az Estratos Digitalt (korábban Datadat) a vasárnapi elnökválasztási kampányt befolyásolni próbáló politikai hirdetésekkel. A vád szerint a vállalatnak köze lehet két Facebook-oldalhoz, amelyeken Trzaskowski javára, más jelöltek – például Karol Nawrocki és Slawomir Mentzen – ellen jelentek meg videók. Ezeket több százezer zloty értékben hirdették a Meta felületein, ami a lengyel kampányfinanszírozási szabályok megsértésének gyanúját is felveti – olvasható a Telexen.

A két gyanús oldal, a Wiesz Jak Nie Jest és a Stół Dorosłych március végén jött létre, és összesen alig 422 követővel rendelkezik. A NASK, a lengyel kibervédelmi intézet elemzése szerint ezek az oldalak többet költöttek politikai hirdetésre, mint bármely hivatalos kampánycsapat, ezért értesítették a belbiztonsági hivatalt (ABW). A Meta ugyanakkor a Reutersnek azt nyilatkozta: nem találtak külföldi beavatkozásra utaló bizonyítékot, és a hirdetések azért szűntek meg, mert lejártak – nem tiltották le őket. A Facebook szerint a hirdetők valódi, Lengyelországban élő személyek.

Az Akcja Demokracja civil szervezet beismerte, hogy informatikai partnerük kérésére segítettek szereplőket toborozni videókhoz, de tagadták, hogy ők készítették volna azokat. Az IT-szolgáltató a WP cikke szerint az Estratos Digital, amelynek ügyvezetője Szigetvári Viktor. A szervezet elnöke több szálon kötődik a lengyel kormánykoalícióhoz. A lap több forrásra hivatkozva állítja: az Estratos állhat a hirdetések mögött, ám Szigetvári a lapnak úgy nyilatkozott:

Nincs tudomásom róla.”

Az ügy súlyát jól mutatja, hogy a Datadat – ma Estratos Digital néven működő cég – már a 2022-es magyarországi választási kampány idején is a figyelem középpontjába került, miután felmerült a gyanú, hogy illegális adatgyűjtést végzett a baloldal érdekében. A cég működéséről az Index, a Magyar Nemzet és több megyei napilap is részletes cikksorozatban számolt be, kiemelve a zavaros pénzügyi hátteret, az adatvédelmi aggályokat és az egykori titkosszolgálati miniszter, Ficsor Ádám szerepét. Bár a vállalat néhány pert megnyert, a Kúria 2024 decemberében megváltoztatta az Index elleni elsőfokú döntést, ezzel is megerősítve: a cég tevékenységével kapcsolatban valós közérdeklődésre számot tartó kérdések merültek fel, amelyeket a sajtónak joga volt feltárni.

Nem véletlen tehát, hogy a lengyelországi elnökválasztás kampányában is ugyanezek a szereplők és módszerek tűntek fel újra. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Magyarországon már ismert Action for Democracy (A4D) által támogatott Akcja Demokracja civil szervezet is tömegesen kezdte el hirdetni azokat a videókat, amelyek Trzaskowski kampányát segítik, miközben más jelölteket támadnak. A szervezet elnöke korábban a kormánykoalíció egyik politikusának asszisztenseként dolgozott, működését pedig – az A4D mellett – Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa is finanszírozza. A magyar példa ismeretében egyre nyilvánvalóbb:

a nemzetközi baloldali hálózatok Lengyelországot is csatatérállamként kezelik, és külföldi forrásokból támogatott NGO-kon keresztül próbálják befolyásolni a politikai folyamatokat.

A történet jelenleg is vizsgálat alatt áll: az ABW nem zárta ki, hogy a hirdetések mögött külföldi finanszírozás áll, és a NASK közlése szerint külföldi szálra utaló nyomokat is találtak. A botrány középpontjába került cég azonban egyelőre tagad minden érintettséget, és jogi következményről eddig nem született döntés.