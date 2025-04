„Tűnjenek el a közéletből, akik a magyarok megkárosításától remélnek politikai hasznot!”

Ennek ismeretében tőlük követeljük a mandátumuk visszaadását és a közéletből való kivonulást.

Miért ragaszkodhat Kollár Kinga személyéhez Magyar Péter?

Kollár Kinga saját bevallása szerint is régi brüsszeli bürokrata, így a kinti kapcsolatai és a tapasztalatai is jól jöhetnek Magyar Péternek. Kollár Kinga még a tavalyi bemutatkozó videójában elmondta, hogy sokszor szégyelli, hogy magyar. Magyar Péternek pedig pont egy olyan ember kell, aki nem büszke a hazájára, és pénzért, hatalomért bármikor hajlandó kérdés nélkül kiszolgálni a brüsszeli elitet és eleget tenni Manfred Weber utasításainak - akkor is, ha ez szemben áll a magyar érdekkel.

A Tisza szerint annak idején, 2006-ban a Fidesz is követelt forrásmegvonást Magyarországtól – mi ebből az igazság?

Magyar Péter kijelentette, hogy nem lesz politikus. Magyar Péter kijelentette, hogy nem lesz EP–képviselő, ami, ugyebár, a világ legnagyobb kamuállása. Ezen mondatok igazságtartalma megegyezik az idézetével. Orbán Viktor, természetesen, soha nem kérte, hogy vonják meg a forrásokat Magyarországtól. Pusztán annyit mondott, hogy az EU ne támogassa a posztkommunista magyar kormányt. A kettő között zongorázni lehet a különbséget. Ha bárkit érdekelnek a tények, az idézet fent van, többek között a 24.hu archívumában.