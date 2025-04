„Reméljük, hogy Orbán sokáig kormányon marad” – ítéletet hirdettek a Magyarországra költözött németek (VIDEÓ)

„Egyszerűen csak gondoskodik a népéről, és nem engedi be a bevándorlókat. Ennek semmi köze a jobboldalisághoz. Orbán nem náci” – hangsúlyozza Kerstin. A riportban szó esett a szélsőjobbról, és a svájci Ignaz Bearth-ről is, aki kivándorlóknak szóló tanácsadó csatornát működtet, és rendezvényeket is szervez, elsősorban a Németországból érkezőknek. „Nem gondolom, hogy Magyarország szélsőjobbos lenne. Nemzeti büszkeségük van, büszkék az országukra és ehhez joguk van.

Szép dolog, hogy itt még büszkének lehet lenni.”

A 24.hu riportját ide kattintva nézheti meg.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán