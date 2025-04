Óriási tétje van a népszavazásnak: „Ha Magyar Péteren múlik, Ukrajna pár éven belül EU tag lesz, a magyaroknak pedig kampó!”

Ahol nem Brüsszelből Manfred Weber mondja tollba a végeredményt, hanem a magyar emberek akarata győz: indul a Voks 2025, Ukrajna uniós tagságáról – írta Facebookon közzétett videójához Szentkirályi Alexandra, aki szerint

Brüsszelben és Kijevben Budapest koporsóját ácsolják, ebben pedig a teljes ellenzék Brüsszel szövetségese.

„Gyurcsánytól Magyar Péterig, mind ugyanazt mondják, ami Brüsszel érdeke, ez pedig a mielőbbi ukrán csatlakozás. Ezt elmondta Ursula Von der Leyen is, Manfred Weber is és most már hűséges szolgájuk Brüsszel Péter is. Ők mind magukra hagyták a magyarokat, ha rajtuk múlik, Ukrajna pár éven belül EU tag lesz, a magyaroknak pedig kampó. Szavazzunk mind, ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek!” – fogalmazott a Fidesz politikusa.

