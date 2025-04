„A labdarúgás szeretete és a jó ügy érdekében való tenni akarás hozta össze Orbán Viktort és a TrollFoci szerkesztőit. A miniszterelnöktől kért segítséget Németh András a szerkesztőség nevében egy jótékonysági árveréshez, aki nem habozott, és egy nem mindennapi mezt ajánlott fel a licitáláshoz. Erről a jótékonysági akció apropóján történt március végi találkozóról természetesen készültek posztok és még egy rövid interjú is a miniszterelnökkel. A baloldal természetesen ezt nem tudta megemészteni, ezért több portál is szégyenteljes módon, negatív hangvételben számolt be erről az egyébként csodálatos és felemelő jótékonysági akcióról. Az Orbán Viktor által átadott mezt az Egy Lépéssel Több Alapítvány javára árverezték el, és nagyon magas áron sikerült értékesíteni.

A napokban a TrollFoci, ahogy azt általában szokta, kitett egy vitriolos posztot egy focimeccs közvetítését kritizálva:

»Szeretnénk felhívni a MATCH4-en zajló Lazio-Roma meccs kommentátorát, hogy számtalan sport van még, amit közvetíthet, de a focit engedje el. Petanque, teke, floorball, azok is jó sportok.«

Ez a poszt kiverte a biztosítékot az ATV műsorvezetőjénél, a köztudottan véresszájú Orbán-gyűlölő Egri Viktornál, aki a következőket posztolta ezzel kapcsolatban:

»A TrollFoci pont ugyanolyan politikai furkósbotként viselkedik, mint a Megafon. Az általuk kitett poszt Boros Tomira vonatkozik, akivel a #3dühösember-ben kielemeztük a felület kampányprogramként értelmezhető Orbán-interjúját. Berágtak. Annyira, hogy Tomit másnap ki is tiltották az oldalukról. Előre a propagandisták által kijárt úton!«”