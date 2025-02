Simán átnyúlt az ATV Egri Viktor feje felett: továbbra is várják Deák Dánielt a stúdióba

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Egri Viktor, az ATV Csatt című műsorában teljesen kiakadt Deák Dániel politikai elemző miatt. Az adás végén a műsorvezető jelezte Deáknak, többet nem hívják a műsorba, ha nem hagyja szóhoz jutni a vitapartnereket. „Egyetlen mondatot nem hagytál az elmúlt 48 percben végigmondani. … A szerkesztő engedélye nélkül, de ígéretet teszek, hogy miután szétverted az egész műsort, hogy ide nem jössz többet”.

Így reagált az ATV

Később az ATV Sajtóosztálya a következőt közölte az Indexszel: „Deák Dánielt és a műsor többi vendégét a továbbiakban is szívesen látja a csatorna politikai műsoraiban.”

Deák Dániel is reagált

„Mint azt tegnap is írtam, ha a jobboldalon nem biodíszletek, hanem valódi vitapartnerek ülnek, akik határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, akkor az jó hatással van a vitaműsorra, ezt a nézők is szeretik. Hiába írják az ellenzéki kommentelők, hogy nem bírnak elviselni a képernyőn, ennek ellenére megnézik, mert kíváncsiak ők is a jobboldali véleményre és ugyanígy igaz ez a jobboldali nézőkre, akik azt várják, hogy valaki határozottan képviselje az ő álláspontjukat egy vitahelyzetben.

A tényadatok is engem igazolnak: mind a televízióban, mind online rengetegen kíváncsiak a vitánkra,

online például még sosem nézték meg ennyien az ATV Csatt című műsorát, a kettő együtt hamarosan eléri az egymillió nézőt”

– írta Facebook-oldalán a politológus.

„Kíváncsi leszek, hogy az ATV mai közleménye csupán a nyilvánosság előtti kármentés vagy valóban szívesen látnak a műsoraikban, ezt majd az idő eldönti. Ugyanakkor érdekes, hogy az Egyenes Beszéd című műsorba vagy a reggeli műsorukba például már több mint egy éve nem hívtak, miközben korábban rendszeres vendég voltam.

Érdeklődve várom, hogy lesz-e ebben is változás.

Ígérem, egy hónap múlva beszámolok majd róla és meglátjuk, mennyire fedi a valóságot az ATV mai közleménye!” – fejtette ki a véleményét Deák Dániel.