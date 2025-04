Nincs kegyelem Magyar Péternek: nemrég Rákosihoz, most a náci Rudolf Hesshez hasonlította a Tisza-vezért Gréczy Zsolt

Mint már beszámoltunk róla, újabb szintre lépett az ellenzéki oldalon zajló belháború:

Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció politikusa egyenesen Rákosi Mátyáshoz hasonlította Magyar Pétert, miközben hazugsággal is megvádolta a Tisza Párt vezetőjét.

Gréczy a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében bírálta Magyar kijelentését, miszerint csak a Tisza jelöltjeire leadott szavazatok akadályozhatják meg Orbán Viktor hatalomban maradását. A DK-s képviselő szerint ez a logika elfogadhatatlan: „Kétharmadot soha többé, sehol, senkinek. Sem egy párt, sem egy személy számára. Soha többé kontroll nélküli kormányzás, sem Orbánnak, sem senkinek” – fogalmazott.

Gréczy hangsúlyozta, hogy szerinte hazudik, aki azt állítja, hogy a Tiszán kívüli szavazatok automatikusan Orbánt segítik hatalomban maradni.

Úgy véli, a Tiszán kívül is vannak valódi alternatívák, majd hozzátette: ott lesz erre a DK 106 jelöltje, „hazafiak, demokraták”, akik eddig is dolgoztak közösségeikért, és nem töltötték a Fidesz mellett az elmúlt 15 évből 14-et. Bejegyzése végén súlyos párhuzamot vont: szerinte a „aki nincs velünk, az ellenünk” retorika Rákosit és Orbánt idézi – és ezzel szerinte Magyar Péter is veszélybe sodorja az országot.