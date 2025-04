Nem jut haza a beteg feleségéhez – totális káosz a Petőfi hídon, a rendőrség éles közleményben reagált

Továbbra is néhány száz Pride mellett tüntető bénítja meg Budapest belvárosát, amit érthetően nehezen viselnek a fővárosban élők. Több helyszíni beszámolóban is arról írnak, hogy a Petőfi hídon néhány autó is a tüntetők közé ragadt.

Egyikük jelezte, hogy a beteg feleségéhez és a gyermekéhez siet haza, ám ez sem hatotta meg a tüntetőket.

Ezen a hídon éles szóváltások is kialakultak a Pride-pártiak és az autósok között, utóbbiak közül többen azt mondták, csak a Budapesten élőknek ártanak ezekkel az akciókkal.

A police.hu azt írja, hogy az Erzsébet hídra 2025. április 1-jére bejelentett, és a rendőrség által tudomásul vett gyűlésről 19 óra után többen elindultak a Szabadság hídra, amelyet teljes szélességében elfoglaltak. A gyalogosok testi épsége és a közlekedés biztonsága érdekében a rendőrök elterelik a forgalmat. Egy másik csoport 19 óra 50 perc körül a Petőfi hidat foglalta el, a rendőrök ezért itt is elterelték a forgalmat.

A rendőrök a Szabadság hídon 19 óra 55 perckor több alkalommal felszólították a hídfoglalókat a jogellenes magatartás befejezésére. Azokat, akik nem hajlandók elhagyni az úttestet, testi kényszerrel viszik fel a járdára. Közben a más tüntetők a Margit hidat is teljes szélességében elfoglalták – írja a folyamatosan frissülő közlemény.