A lengyel politikus szerepel a National Endowment for Democracy (NED) fizetési listáján is, a dokumentumok szerint 2022/2023-ban összesen 26 ezer amerikai dollárt kapott tőlük, ami közel tízmillió forint.

Michal Wawrykiewicz és Magyar Péter (Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

A NED a CIA fiókszervezete, amivel rendszeresen avatkoznak be más országok választásaiba. Így történt ez 2022-ben Magyarországon is. Ugyanis a NED-nek is köze volt a baloldalhoz guruló dollárokhoz. Olyan baloldali szervezeteket támogattak, mint a Political Capital, amely a baloldal háborúpárti plakátkampányának szervezője volt. De a NED finanszírozza a Gulyás Márton-féle Partizánt is.

Magyarországtól többek között pont a LIBE-jelentésekre hivatkozva tart vissza az EU uniós pénzeket, aminek Magyar EP-képviselője, Kollár Kinga nagyon örül, hiszen így javulnak a Tisza választási esélyei.

