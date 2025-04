„»A Pride és az EP-képviselők vagyonnyilatkozati kötelezettsége miatt támadták Magyarországot az EP-ben«

Már a cím is olyan, hogy az elaggott birkák kardot rántanak. És akkor röviden: Ugyanez az Európai Unió (színes kis pöcegödör az elmegyógyintézet hátsó udvarán) nemrég azzal kezdett b…szogatni bennünket, hogy a magyar képviselők vagyonnyilatkozata nem elég szigorú. Rendben, mondtuk mi, és válaszul szóról szóra lefordítottuk az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati rendelkezéseket. Erre azt mondták, hogy ez nem jó, nem elég, rosszabb, mint a régi volt…

Ezek – ezek… Kell még valamit mondanom, Ildikó? Igen, kell.

A szerdai vitán felszólalt Ilaria Salis, retkes, rohadék, gyilkos antifa-kommunista gazember, aki Magyarországon tettestársaival embereket vert félholtra. Szerinte »(…) Magyarország korrupt, a kormány ‘szabad­sággyilkos’, és ráadásul még Izrael háborúját is támogatja.«

Azt hiszem, itt be is fejezhetjük. És törhetjük a fejünket, mit is keresünk valójában ezek között az idióta gazemberek között...”