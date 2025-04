Hont András figyelmeztette Magyar Pétert: ennél sokkal kevesebbért is ítéltek már el politikust

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Schiffer András a Btk. módosítását szorgalmazta Magyar Péter legutóbbi botránya miatt, amikor is az Nemzeti Bank egyik ügyintézőját fenyegette, mivel a jegybank kérdéseket tett fel a politikusnak bennfentes kereskedelmi ügyével kapcsolatban. Schiffer bejegyzésére Magyar is reagált, aki a vádak tisztázása helyett „ner bohócnak” nevezte Schiffert.