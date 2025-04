Hadházy Ákos üzent Magyar Péternek: ő is álljon ki a Pride mellett!

A honatya írásában hangsúlyozta: „Orbán persze reménykedik, hogy az történik majd, mint eddig mindig: majd abbahagyják. De tegnap nagyon sok és sokféle magyar emberrel beszélgettem a hídon és mindannyian azt ígérték, hogy folytatják. Egyre többen értik meg, hogy egyszerűen nincs hova hátrálnunk. ”

Utána jött a végkövetkeztetés: tüntetni kell, még akkor is, még ha ezzel meg is bénítják a fővárosi forgalmat. Ezért előre is bocsánatot kért, mea culpázott egyet:

Autós honfitársainknak pedig üzenjük: őértük is tesszük, mégha a propaganda által megtévesztett polgártársaink nem is értik.

Majd felszólította az ellenzéket, csatlakozzanak a tiltakozáshoz: „Az ellenzékieknek viszont azt üzenem: legközelebb jöjjenek el ők is. Minél hamarabb érjük el a kritikus tömeggel a célunkat, annál hamarabb végzünk” – fogalmazott bejegyzésében Hadházy.



