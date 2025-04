Fittyet hány a neki nem tetsző előterjesztésekre Karácsony Gergely

A Magyar Nemzet aktuális cikke szerint Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője nyilatkozott úgy ez ügyben, hogy „úgy látszik, Karácsony Gergely főpolgármester csak azokkal a közgyűlés által elfogadott döntésekkel foglalkozik, amelyek neki kedves javaslatok”. Ezt úgy magyarázta, hogy „a számára nem tetsző döntéseknél igyekszik a lehető legjobban kihúzni a határidőket, nem akar tudomást venni arról, hogy valaha volt erről közgyűlési határozat”.

Bezzeg akkor, amikor számára fontos javaslatok kerülnek napirendre, amiket a baloldali városvezetés átnyom, azokat legtöbbször azonnal végre tudja hajtani.”

– tette hozzá Radics Béla

Karácsony többek között arra is több mint egy hónapos határidőt kapott, hogy számoljon be azokról az együttműködésekről, amelyekben a USAID támogatásával működő szervezetek is érintettek. A határidő pedig hiába járt le, Karácsony beszámolójának nyoma sincs. Radics Béla szerint „Karácsony elsunnyogta a USAID-dollárok elszámolásával kapcsolatos döntést”.

A főpolgármester semmit nem adott be, semmiről nem tájékoztatott minket, sehová nem töltött fel olyan látható dokumentumot, amelyben megkaphatjuk azokat az információkat, hogy mennyi dollár gurult és kinek a zsebébe.”

– nyilatkozta a Fidesz-KDNP képviselője.