Figyelmeztetnek a meteorológusok: ez vár ránk a kora nyár után

Dél felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, éjszaka pedig meg is vastagszik a felhőtakaró, amelyből helyenként valószínű kisebb eső, zápor. Csütörtökön átmenetileg csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. MTI-hez is eljuttatott előrejelzésében.

Ezzel együtt délutántól nő a záporok, zivatarok előfordulási esélye és számossága,

amelyek dél felől észak felé terjednek, és rendszerbe is szerveződhetnek. A déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, csütörtökön már több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 24 és 29 fok között várható – olvasható a közleményben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay