Feltámadást és újrakezdést emlegetve kívánt kellemes húsvéti ünnepeket Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc is beállt a sorba, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánt követőinek Facebook-oldalán. A DK elnöke úgy fogalmazott, „a húsvét a feltámadásról szól. A hitről, hogy mindig van újrakezdés, van remény. Hogy

együtt képesek vagyunk jobbá tenni a világunkat, Magyarországot”.

A politikus bejegyzését azzal zárta, hogy feltámadást kívánt Magyarországnak, valamint „kellemes, nyugodt, meghitt húsvétot mindannyiuknak”.

LMBTQ-tojás is került a DK „kosarába”

Gyurcsány üdvözlő sorai mellé egy színes tojásokkal teli kosarat is mellékelt, melyben a piros-fehér-zöld tojás mellett uniós tojás is helyet kapott. Természetesen középen egy DK-s darab lapul, amely mögött megbújik egy LMBTQ-tojás is. A kosár legszélére pedig a fideszes narancssárga szorult, melyen áthúzták a grafikusok a párt nevét.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala