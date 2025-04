Elemző mondta ki: Szemben Brüsszellel, a magyar jobboldal készült arra, hogy Trump visszatér

Hosszú interjút adott az Origónak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, aki arra a kérdésre, hogy a Trump-adminisztráció beiktatása óta mi az a változás a magyar-amerikai kapcsolatokban, ami már most tapasztalható, elmondta, hogy

már a januári beiktatást követően azonnal lehetett érzékelni az új Trump-adminisztráció pozitív hatásait: az amerikai szövetségi kormányzat passzív fokozatra kapcsolt a külföldi befolyásolás terén.

Mint az elemző elmondta, túl is ment ezen, nemcsak felhagyott Bidenék aktív destabilizációs programjával Magyarország kapcsán, hanem fel is számolta a USAID-et. Kiemelte: azt az eredetileg humanitárius segélyezésre létrehozott, de időközben politikai lobbiszervezetté alakult kormányzati szervezetet, amely a magyarországi baloldalt, ideértve a hozzájuk szorosan kötődő álcivil szervezeteket és fake news sajtót is súlyos 10 millió dollárokkal támogatta.

Hogy ez már nincs így és visszarendelték David Pressmant is, ez önmagában mutatja a kétoldalú kapcsolatok új dimenzióját. Szemben Brüsszellel, a magyar jobboldal készült arra, hogy Trump visszatér a Fehér Házba és változás jön”

– fogalmazott Szánthó Miklós, aki szerint erre utalt elég erősen, hogy Trump több mint százszor hivatkozott a magyar miniszterelnökre kampánya során, megválasztása és beiktatása után őt hívta fel először az európai vezetők közül telefonon, időközben pedig miniszteri szintű találkozók voltak Washingtonban az amerikai kül-, illetve pénzügyminiszterrel és J.D. Vance alelnökkel is.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP