Egyértelművé vált: a baloldali közvélemény-kutatóknak mindegy, melyik Péter

A 2026-os országgyűlési választási kampány eddigi szakaszában is aktív szereplőkké váltak a baloldali közvélemény-kutatók és a liberális sajtó, ahogyan az 2022-ben is történt. A Márki-Zay Pétert támogató kampánykommunikációs minta most Magyar Péter esetében ismétlődik meg – némileg módosított formában – írja a Tényellenőr.