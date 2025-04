Amerikai ügyvivő: Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata hozza el az új amerikai-magyar aranykort (VIDEÓ)

Orbán és Trump hozza el az új aranykort

Arra a kérdésre, hogy mire számíthatunk az amerikai-magyar kapcsolatokban, az ügyvivő elmondta, hogy igyekeznek új alapokra helyezni a két ország együttműködését, és tiszta lappal indulni. Elmondta, hogy

Donald Trump és Orbán Viktor között nagyon szoros a kapcsolat,

és ez jó kiindulási pontot jelent. Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban is rendszeresen beszéltek egymással, és a közeljövőben is fognak találkozni. Azt is megemlítette, hogy amikor Magyarországra érkezett, meleg fogadtatásban részesült, és már több magyar miniszterrel és tisztviselővel találkozott. Például Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is többször járt Washingtonban, ahol találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is.

Tehát az amerikai-magyar kapcsolatok nagyon magas politikai szinten vannak, ezt az erényt ugyanakkor valódi eredményekké kell formálni.

A két ország vezetője közötti kapcsolat lehetőséget teremt, hogy a kormányzatok, a vállalatok, de az amerikai és a magyar emberek szintjén is erős kapcsolatokat építhessünk ki” – mondta Palladino.