A Budapesti Uzsoki Utcai Kórház kapta idén a Családbarát kórház díjat

A gyógyítás mellett a családbarát szemlélet terén is példaértékű munkát végez a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház, amely idén elnyerte a Családbarát kórház díjat – közölte a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány pénteken az MTI-vel. Az alapítvány és a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) immár hetedik alkalommal díjazta a családbarát egészségügyi intézményeket;

kórházat, kórházi osztályokat, magánegészségügyi intézményeket, valamint kórházi innovációkat.

A díjakat az MKSZ XXXVII., Mátraházán tartandó kongresszusán adták át. A zsűri indoklása szerint az Uzsoki utcai Kórház példaértékű módon képviseli a családbarát szemléletet az egészségügyi ellátásban; az 1445 embert foglalkoztató kórház 17 osztályán – köztük a neonatológiai osztályon – olyan átfogó családbarát stratégiát valósít meg, amely egyszerre szolgálja dolgozói munkája és magánélete közötti egyensúlyt, valamint a betegek és hozzátartozóik testi-lelki jóllétét.

A kórház kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a hosszabb ápolásra szoruló páciensek a gyógyulás útján is megőrizhessék családi szerepeiket: családi konzultációkat szerveznek, lelkisegély-szolgáltatást nyújtanak, és olyan közösségi kezdeményezéseket kínálnak, mint a házi könyvtár, a felolvasások vagy az Uzsoki Könyvklub és az Uzsokimozi, ahol betegek és családtagjaik együtt kapcsolódhatnak ki - ismertették. A kórház számos civil szervezettel és már gyógyult betegekkel is együttműködik a közösség erősítése érdekében. Munkatársaik testi-lelki egészségét ingyenesen használható tornaterem, szauna, masszázs és bérelhető kerékpárok, valamint az egy éves, egészségmegtartó, betegséget megelőző UzsokiFit program is támogatja, bizonyítva, hogy az Uzsoki Utcai Kórház számára a gyógyítás mellett a családok boldogulása is szívügy – írták.

A közlés szerint az MKSZ és a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány tavaly óta a magánegészségügyi intézményeket is díjazza. Idén a Családbarát magánegészségügyi intézmény díját az FM Magánklinika Egészségügyi Szolgáltató Kft. kapta, elismerő oklevélben részesült a Da Vinci Kft., a Neomedical Egészségközpont, valamint az RMC Clinics. A Családbarát kórházi innováció közönségdíját idén a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház és Tudományegyetem Oktató Kórháza kapta, amely ingyenes, 8 alkalmas szülésfelkészítő tanfolyamot kínál leendő szülők számára. A személyes részvétellel zajló programot elismert szakemberek – orvosok, pszichológusok, szülésznők és mentőszolgálati szakértők – vezetik, biztosítva a résztvevők számára a hiteles, naprakész információkat.

2018 óta már 102 Családbarát kórházi osztály elismerő címet osztottak ki 34 kórházból az ország egész területéről. Ebből idén tizenhárom osztály kapott elismerést – közölték.

(MTI)