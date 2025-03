Végre találkoztak Hadházy Ákos és Daniel Freund követői, füstbombát is vittek magukkal

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Hadházy Ákos kedd délutánra tüntetést hirdetett a gyülekezési törvény ellen amelyen a tervek szerint a hírhedten magyarellenes német zöld EP-képviselő Daniel Freund is felszólal majd.

Az ellenzéki aktivisták délután 17 órától kezdtek gyülekezni a Ferenciek terén – Hadházy eredetileg az Erzsébet hidat zárta volna le, de ezt a rendőrség nem engedélyezte.

A beszédek előtt a résztvevők már több füstbombát is begyújtottak. A rendezvény nem indult zökkenőmentesen, mivel a résztvevők nagy része az úttesten kezdett gyülekezni. Az egyik szervező a színpadról ezután arra kérte a gyülekezőket, hogy jöjjenek le az úttestről.

A tüntetést szervező Hadházy Ákos nyitóbeszédében elmondta, hogy szerinte egyre több olyan törvény hoznak, amelyeket „nem lehet tisztelni”. A politikus szerint a pride betiltása a választások elcsalásának lehetőségének ágyaz meg. Szerinte a gyülekezési törvény módosítása egy technika módosítás, amely arra szolgál, hogy más tüntetéseket is betudjanak majd tiltani. Hozzátette azt is, hogy Orbán Viktor ebben is Vlagyimir Putyin orosz elnököt másolja.

Hadházy elmondta, hogy ők természetese hazaszerető emberek,

ugyanúgy, ahogy a túloldalon is a megtévesztett százezrek és milliók is, csak mi okosabban szeretjük a hazánkat”

– fogalmazott. Ezt követően a képviselő „elénekelte” a Himnuszt.

Az országgyűlési képviselő ezután elmondta, hogy „nagyon jó emberek” fogadták el a felkérését, és „nagyon fontos dolgokat” fognak mondani.

Majd arra kérte a résztvevőket, hogy békésen tüntessenek. Szerinte a rendőrség azzal, hogy nem engedélyezte, hogy lezárják az Erzsébet hidat, akkor provokálni akarták a tüntetőket.

Aki most itt, esetleg a rendőrséggel akar lökdösődni, az egy beépített ügynök, vagy nem érti a lényeget”

– fogalmazott.

A tüntetőknek videóüzenetet küldött Hodász András, egykori pap is. Hodász arra bíztatta a résztvevőke, hogy „szeretet és az elfogadást” válasszák. Majd arról beszélt, hogy a hatalom ereje a megosztottságból ered. „Fogjuk meg egymás kezét, legyünk egységesek, és akkor nem tudnak legyőzni minket” – mondta.

A következő beszédet Hargitai Miklós újságíró mondta. Azzal kezdte, hogy 2016-ban „majdnem ugyanitt állt”, amikor „bezárták a Népszabadságot”,

akkor még szabad volt gyülekezni”

– mondta. Majd hozzátette, hogy „szépen lassan” elfogy a szabad sajtó. Ezt követően Magyarország és Észak-Korea között húzott párhuzamot az újságíró. „Észak-Koreában az emberek azt gondolják, hogy világ legjobb országában élnek, mert kormánytól független sajtó híján, fogalmuk sincs, mi van a világban, és hogyan élnek mások” – fogalmazott.

Majd arra szólította fel a rendezvényen résztvevőke, hogy nem kövessék a Facebookon Orbán Viktort, a közmédiát, és kövessék ki az összes „propagandistát” is.

Azt is hozzátette, hogy „van még az országban a kormánytól független sajtó, mindenkit arra kért, hogy

aki teheti, a maga módján támogassa.”

A beszédeket megelőzően, valamint a beszédek között is zenéket sugározna a hangszórókon. Egyelőre az elmúlt évek tüntetéseihez képest nem túl sok újdonság hangzott el, többek között: Bródy János: Ezek ugyanazok, a Karsay Dorottya-féle Nem tetszik a rendszer szólt, valamint a Bella Ciao is.

A tüntetésen felszólalt Daniel Freund német zöld EP-képviselő. „Kedves európaiak” – kezdte beszédét. Majd arról beszélt, hogy „itt Európa közepén” van tapasztalatuk az embereknek, hogyan kell megdönteni önkényuralmi kormányokat.

Az Európai Uniót szerinte a szabadság teszi erőssé, és emiatt irigyli az egész világ az Európai Uniót. Freund szerint Orbán Viktor az elmúlt években egymás után támadta a különböző szabadságjogokat – „a sajtószabadságot, az akadémiai szabadságot, a mozgásszabadságot, annak a szabadságát, hogy azt vegyük el, akit szeretünk”.

De ma itt megfogjuk védeni a szabadságunkat”

– jelentette ki. Majd azt is elárulta, hogy Hadházy Ákos megmutatta neki, hogy milyen Magyarországon „Orbán korrupciója”.

A politikus szerint az Orbán-kormány csak amiatt tűnik erősnek, mivel leépítette a jogállamot.

Daniel Freund arról is büszkén számolt be, hogy az elmúlt években, mint fogalmazott: „nem hagytuk, hogy ez demoralizáljon minket,

építettünk egy szövetséget, egy politikai pártokon, és országhatárokon átívelő szövetséget, a civiltársadalommal együtt, sokakkal itt Budapesten és Magyarországon is, és soha nem adtuk fel.”

Azzal folytatta, hogy felépítettek egy többséget az Európai Parlamentben, amellyel rákényszerítették Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy befagyasszon 19 milliárd eurónyi támogatást.

Szerinte Európa a tüntetők oldalán áll.

Cikkünk frissül.