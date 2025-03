„Nos, most nem éppen ezeket az időket éljük, egymást érik a fontosabbnál fontosabb történések. Csütörtökön például kulcsfontosságú EU-csúcs volt Brüsszelben. Orbán világossá tette a magyar álláspontot, ami következetesen a béke és nem a háború, amit Brüsszel továbbra isw finanszírozni akar.

A magyar miniszterelnök bejelentette azt is, hogy véleménynyilvánító népszavazást kezdeményez Ukrajna európai uniós tagságáról:

»Tehát szerintem újra elő kell majd vennünk Ukrajna európai uniós tagságának a kérdését. Felelősen emellett most nem lehet dönteni. Nem szeretném, hogyha az emberek feje fölött születne erről döntés, úgyhogy arra jutottam itt a vita végén, hogy kezdeményezni fogunk egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról. Úgy fogjuk lebonyolítani, mint a nemzeti konzultációkat szoktuk, gyorsan és egyszerűen. Aztán meglátjuk.«

Majd a péntek reggeli interjújában azt is elmondta részletesen, hogy nincs elegendő forrás az európai tervekre.

»Az európaiak pénzt akarnak adni az ukrán hadsereg fenntartására. Ez ma egy 800 ezres hadsereg. Másodsorban Ukrajna mint állam nem működik. Nemcsak a hadsereget, hanem magát az államot is finanszírozni kellene. Harmadrészt döntöttünk most, hogy magunkat is kellene, mert a hadseregeink gyengék, a fegyverzetünk gyenge. Fel kell erősíteni Európának saját magát. És akkor itt van még, az ajtón kopogtat, és egyesek sürgetik is, Ukrajnának az európai uniós tagsága, ami egy negyedik óriási összeg.«

(...)

– Mint azt megtapasztaltuk, Magyar Péter szeret a levegőbe beszélni, homályos utalásokat tenni és oltári sokat kamuzni. Egyvalamit nem szeret, konkrét véleményt mondani. Orbán Viktor zseniális ötlete, túl azon, hogy a demokrácia ékes bizonyítéka, hiszen az emberek véleményét kikérni mindig a legdemokratikusabb út, még Magyar Péternek is hatalmas ütés. Mert most kénytelen lesz a Tisza Párt elnöke végre konkrét véleményt mondani. Most jön az a bizonyos feketeleves. Már nem lesz elég Weberrel Brüsszelben kvaterkázni, itthon is ki kell állni és el kell mondani az álláspontot nyíltan Ukrajnáról. Főhet Magyar Péter feje, annyi bizonyos – gondolta magában Felhévizy, majd szépen visszatette az R2-D2 impozáns dobozát a polcra – majd nyáron, békeidőben előveszi és összerakja. Most nagyon fontos dolgok történnek.”

