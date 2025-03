Orbán Balázs: Ukrajna csatlakozásába belerokkanna az Európai Unió (VIDEÓ)

2025. március 14. 08:41

A Magyar Péter által is támogatott brüsszeli álláspont szerint az uniós adófizetők pénzéből kell finanszírozni Ukrajna támogatását, és ha szükséges, az országot az unióba is be kell fogadni. A Reakció Extra adásában Orbán Balázs azonban figyelmeztetett: ezek a döntések gazdasági értelemben az Európai Unió összeomlásához vezethetnek.

Miért nem meglepő, hogy Magyar Péter háborúpárti? Milyen hatással lenne hazánkra és az Európai Unióra Ukrajna csatlakozása? Mi okozta valójában az EU gazdasági problémáit az elmúlt válságos időszakokban? Ezekre a kérdésekre adott választ Orbán Balázs a Reakció Extra adásában Kacsoh Dánielnek. A Mandiner stúdiójának eheti vendége a miniszterelnök politikai igazgatója volt, aki arról tájékoztatott, hogy a jelenlegi brüsszeli álláspont szerint az uniós adófizetők pénzéből kell támogatni Ukrajnát, és ha lehetséges, az unióba is be kell léptetni az országot. Figyelmeztetett azonban, hogy ezekbe a politikai döntésekbe – amelyeket Magyar Péter is támogat – gazdasági értelemben az Európai Unió és Magyarország is belerokkanna.

Saját magunk gazdaságát kell megerősíteni, mert az elmúlt években éppen azok a döntések okoztak problémát, amelyek során nem a saját érdekeinket néztük, hanem valamilyen más érdek mentén, az európai érdekkel ellentétben hoztunk határozatokat – fejtette ki Orbán Balázs a magyar kormány álláspontját. A teljes beszélgetést megtekinthetik alább, vagy ERRE a linkre kattintva.

