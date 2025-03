„Néhány hete volt, hogy immár ötszázadik alkalommal adtam közre vasárnapi nyíltlevélsorozatom aktuális darabját, amelyben a mostani rezsim bűneire hívom fel a figyelmet újra és újra. Kajánkodott is rajta egyet a 444.hu, hogy milyen lúzer szélmalomharc ez tőlem és önironikusan persze nekem is be kell ismernem: több mint tíz évvel ezelőtt bizony magam sem hittem, hogy Orbán illiberalizmust kihirdető tusványosi beszéde után ötszáz héttel még mindig írni fogom vasárnaponként ezeket a jegyzeteket. Mert, hát azzal fogtam neki, hogy addig jelentkezem minden héten elemző-leleplező írásokkal, ameddig szükség van rá. Én pedig – aki ismer, tudja, hogy – szavatartó és kitartó fickó vagyok, ez a rezsim meg még mindig a nyakunkon van; folytatnom kell tehát a NER bukásáig. Mindezt azért vetem fel kiindulópontként, mert Orbán Viktor illiberális államot meghirdető beszéde kétségtelenül sarokkő volt az újkori történelmünkben, amire a komplett politikai hazárdjáték később felépült, és ehhez mérhetőnek tartom az idei március 15-én elmondott szónoklatát is. A NER működését elemző történészek ezt a beszédet szerintem már a rendszer végső összeomlásának kezdetéhez/közepéhez kötik majd. Mindaz, ami ott elhangzott és ahogy elhangzott, számomra egyértelművé teszi:

most először érzik valóban a bukás valószínűségét és az uszító szélsőségességben tett jelentős szintlépés ennek világos pánikreakcióját jelzi.

Olyan megállapításokat fogok a következőkben tenni, amelyek súlyosak és karcosak, de nagyon is pontosak és reálisak, éppen ezért kérem az olvasót – főként a kormányzati valóságmagyarázókat –, hogy indulati gyorsreakciós félre- vagy belemagyarázás helyett olvassák majd inkább el még egyszer a soron következő mondatokat. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin néhány dologban hasonlít egymásra, sok mindenben különböznek. Egy dolog viszont mindenképpen összeköti őket: nem fognak tudni tisztességben és békésen elbukni. Nincs békés elvonulás, rövid csendespihenő után életrajzi kötetet bemutató fórumsorozat a vidéki művházakban. Nincs békés nemzetisport-olvasgatás meg fröccsözés a hatvanpusztai birtok valamelyik teraszán. Orbán Viktort és rezsimjét csak a népharag tudja leváltani – így van kitalálva a rendszer. A NER sebészi pontossággal összeeszkábált műszer, ameddig nincs elsöprő népharag, az ellenzéki oldal meg sutáskodik saját magával, addig rendíthetetlen az építmény. Őszinte leszek, hiába írtam reménykedve az elmúlt két választás napján is az aktuális vasárnapi nyílt levelem végén, hogy »remélem utoljára jelentkezik« a jegyzetsorozat, legbelül pontosan éreztem, hogy ezúttal sem fog sikerülni. Hiába volt jó vagy rossz az ellenzéki jelölt, hiába állt így vagy úgy össze az ellenzéki pártsokadalom, pontosan lehetett tudni, hogy nincs meg az az átütő népharag, ami kell egy ilyen politikai rendszer eltakarításához ebben a választási rendszerben. Éreztük, hogy nincs meg. Hogy még nincs meg.”