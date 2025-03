„Ezt és ezeket nem. Szögezzük is le, mindjárt a legelején. S folytassuk Schiffer András lényegre törő és kikezdhetetlen megállapításával:

»Azt csak úgy megjegyzem: ha egy nyílt terű – és véletlenül sem műemléki jellegű – stadion­ban egy huligán – igaz, jellemzően nem felső középosztálybeli és nem parlamenti képviselő – pirotechnikát használ, akkor eltiltják a meccslátogatástól és büntetőeljárást akasztanak a nyakába.«

Hát, ez bizony így van. Igen, ha a stadionban történik ilyesmi, akkor van következménye, s természetesen a libernyákok szeretnek akkor a leghangosabban sivalkodni, a fociultrák elviselhetetlenségéről.

S persze ne felejtsük azt sem, hogy a másik momentumos, az agyhalott Fekete-Győr, aki kádban mossa az elektromos biciklijét, valamint aki szerint a napelemek mini atomerőművek, szóval ez a barom már jogerősen el lett ítélve, amiért ugyanilyen füstgyertyákat dobált a rendőrökre.

Mindezek fényében érdemes eltöprengeni azon, vajon mit kell eltűrnie a normális társadalomnak?

Ezt és ezeket nem.

Ezek az idióta, ócska és pitiáner gazemberek, ezek az ötlettelen kis senkik az ország egyik legcsodálatosabb műemlék épületében gyújtogattak füstgyertyákat, hogy az amúgy teljességgel észrevehetetlen és fölösleges személyiségükre és ugyanilyen pártjukra felhívják valahogy a figyelmet. De még ezt sem voltak képesek maguktól kitalálni, ezt is lopták, a hozzájuk megtévesztésig hasonló szerb társaiktól.

Amúgy pedig ezek mindenhol, szerte a világban Saul Alinsky és Szrgya Popovics hóna alól másztak és másznak elő. Olyanok is, úgy is néznek ki, olyan is a szaguk. De ettől függetlenül érdemes, sőt kötelező tudnunk, miről is szól ez a világ, mi is az Alinsky-féle stratégia – egyszóval mit művelnek ezek a gazemberek és nekünk mire kell felkészülnünk.”