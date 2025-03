Magyarország továbbra is nyomás alatt: katonai múlttal rendelkező migránsok veszik célba hazánkat

Migránshordák a szerb oldalon / Fotó: Havrán Zoltán

A határ túloldalán az embercsempészek folyamatosan pásztázzák a terepet, miközben drónokat is használnak. A polgárőrök elmondták, hogy a migránsok olykor olyan taktikai cseleket is bevetnek, melyek alapján valószínűsíthető a képzett katonai múltjuk. A migránsok GPS-koordináták alapján érkeznek azokhoz a pontokhoz, ahol a Magyarországon ténykedő embercsempészek átveszik őket.

Olyan mobiltelefonra is bukkantak a határvédők, amelyre az Android operációs rendszernek egy kifejezetten az embercsempészekkel történő kapcsolattartásra leegyszerűsített változatát telepítették.

A helyiek nagy része villanypásztorral próbálja óvni a birtokát, de akad, aki gumilövedékes fegyvert is beszerzett, és a nagytestű kutyákat is jellemzően hasonló céllal tartják. A riportból kiderült, idén március közepéig 3546 illegális belépési kísérletet regisztráltak, a migrációs nyomás továbbra is számottevő.