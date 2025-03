Kiderült, hogy hol nyomoz újra Scooby-Doo és a Rejtély Rt.

Nem mindenki szerette és szereti a Scooby-Doo-rajzfilmeket, de az biztos, hogy a legrémisztőbb és leggátlástalanabb bűnözőket is lefülelő kutya, valamint a Rejtély Rt. rengeteg fiatalnak és felnőttnek kínált kikapcsolódást és szórakozást 1969-es születése óta. Joe Ruby and Ken Spears agyszüleménye az évtizedek során persze nem maradt meg a hagyományos médiaformátumnál, így nemcsak videó- és társasjátékok és képregények, de élőszereplős filmek is öregbítették vagy éppen csorbították a jól ismert karakterek hírnevét.

És ugyan Vilma leszbikusságát követően a Scooby! folytatása, a Scoob! Holiday Haunt már nem valósulhatott meg, a franchise a Variety információi szerint nemcsak tovább él, de a Netflix jóvoltából egy élőszereplős sorozatként tér vissza.