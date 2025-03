Ismét terepszemlén Orbán Viktor, ezúttal a nagybajcsi hentesnél! (VIDEÓ)

A kormányfő most a közeli Nagybajcs henteséhez látogatott el. Orbán Viktor a videóban visszaemlékezett fiatalkorára, amikor még falun élt, és elmondta, hogy akkori tapasztalatai szerint a hentesek akkoriban még nehezen boldogultak, mert a helyiek maguk tartottak állatokat. „Amikor fiatal voltam, s még falun laktam, akkor a hentes nem élt meg, mert mindenki tartott állatot” – mondta. A hentes megerősítette ezt a tapasztalatot, hozzátéve: „Itt is úgy volt, de most már nem úgy van”.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán