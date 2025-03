Harag és pusztítás jár a nyomában – a háború istene mégis mind a mai napig gyűjti híveit

A God of War örök és elpusztíthatatlan?

Lehet, hogy a játékmenet a Castlevania elemeit is használta, de tény, hogy a God of War valami olyat mutatott az embereknek, amire korábban nem volt példa. A God of War szinte minden epizódja hatalmas siker lett, ami nem is csoda. Terrence C. Carson után Christopher Judge hangja kiváló karaktert adott a háború istenének, akinek Barlogék ráadásul remek történetet és forgatókönyveket írtak. És hogy lesz-e folytatás? Miután a széria 2022-ben a PlayStation-exkluzivitásnak búcsút intve PC-n is tiszteletét tette, ezzel még nagyobb közönséghez eljutva, ez szinte biztos. Sőt, a befejezés alapján jó esélye van az egyiptomi mitológiának is. Így aztán nagy reményekkel várjuk, hogy Kratos vagy épp fia, Atreus („boooy”) visszatérjen az ómega jel égisze alatt, és a vég nevében újabb mitológiai helyszínt döntsön romokba.

Nyitókép: Sony, SIEE