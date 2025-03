„Magyar Péter terve, hogy a választásokig összeboronálja az egységes magyar nemzetet. Biztos benne, hogy a demokratikus ellenzék így vagy úgy, de rá szavaz, és ebben nem is téved, hiszen itt már mindenki megmérettetett, ő maradt egyedül.

Ennek megfelelően nem is »azoknak« akar bizonyítani, a kiábrándult fideszesekre és a (szélső)jobbos ellenzékre fókuszál, őket akarja meggyőzni valamivel. Ezért az a sok ló, meg árvalányhaj. Meg akarja győzni azokat, akik ugyan a pénztárcájukon érzik, hogy Orbán hazudik, de nem mernek másra szavazni, mert a többiek – úgy hallották – idegen érdekeket szolgálnak. Magyar úgy próbálja középre pozícionálni magát, hogy közben elkerüli a politikai taposóaknákat, amelyeket Orbán telepít közpénzen. A Pride is egy taposóakna. Ha Magyar illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Hogyan is nézne ki, hogy Magyar Péter, aki a NER-ből jött, büszke rá, hogy konzervatív családból származik, kínosan ügyel rá, hogy beszédei közben a sok magyar lobogó között mindig csak egy árva EU-s zászló lengedezzen, most »pedofilok« társaságában vonul? Ez az akna, és ezért megy most a magyarázkodás, hogy »ha majd győzünk, minden más lesz, de egyelőre kussolni kell«.